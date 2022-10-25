مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأصدرت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ مكة المكرمة الدراسات العلمية التاريخية كتاب "أغوات الحرمين الشريفين عبر العصور: دراسة تاريخية حضارية"؛ انطلاقًا من الرسالة التي يؤديها المركز في العناية بتاريخ الحرمين الشريفين، وأهمية نشر وإثراء المكتبة العربية بالدراسات والكتب التاريخية والاجتماعية.ويسلط الكتاب الضوء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأغوات المخصصين للعمل في الحرمين الشريفين، حيث يعرض تاريخ مهنتهم ومهامهم ووظائفهم عبر التاريخ الإسلامي، بدءًا بعصر الخلفاء الراشدين، حتى العهد السعودي الزاهر.ويشير إلى لفتهم الانتباه بمنظرهم ولبسهم ثيابًا بيضاء تميزهم عن غيرهم، وتعلو رؤوسهم عمائم بيض، وعلى أكتافهم وشاحات خضر، ويربطون خصورهم بأحزمة لاستعدادهم للعمل، مبينا أن وظيفة الأغوات من ضمن الوظائف التي برزت في مراحل التاريخ الإسلامي، وتتصل بالعناية بالحرمين الشريفين بشكل خاص.// انتهى //17:31ت م0160