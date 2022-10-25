المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأقام المجلس الصحي السعودي ممَثَّلًا بالمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل بالتعاون مع جمعية المدينة للتوحد (تَمَكُّنْ) ورشة عمل بعنوان "تدريب القياديين في مجال اضطرابات النمو" بمقر مركز تمكن بالمدينة المنورة ، بحضور المدير التنفيذي للجمعية الدكتورعادل العوفي ومشاركة منسوبي المركز وعدد من القطاعات الصحية.واستهدفت الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 20 متدربًا إعداد القياديين في مجال اضطرابات النمو، وفهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات التأهيلية، والسعي إلى فتح مجالات التعاون مع الجهات ذات الصلة والتباحث في مجالات التدريب مثل ورش العمل والمؤتمرات فيما يخص اضطرابات النمو.ويسعى مركز تمكن الشامل للتوحد إلى تقديم كل ما يسهم في الارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأفراد المشخصين بالاضطراب وأهاليهم في المملكة .كما تضمنت الورشة ورقة عمل عن التأثير والذكاء العاطفي وأنماط القيادة، واشتملت على أنشطة تدريبية وتفاعلية مختلفة تساعد القادة على النمو والنجاح، واحتوت على مداخلات من المشاركين حول التميز في الخدمة ومهارات التخطيط المسبق والتأثير.// انتهى//18:01ت م0163