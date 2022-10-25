المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة لأهالي وسكان العلا.وتسعى من خلال تصميم الحي النموذجي الأول إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة ضمن إطار التطوير الحضري في محافظة العلا؛ بهدف تطوير وجهة مثالية للسكن والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة، وإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث.ويتضمن الحي أكثر من 700 قطعة أرض، تتنوع بين السكني والتجاري، وتبلغ مساحته أكثر من 260 ألف متر مربع، كما روعي خلال تصميمه البيئة الطبيعية الثقافية المحيطة، وفق أسلوب حياتي مجتمعي متكامل، من خلال التحكم بالمساحات المتاحة بين المباني وتوفير ممرات للمشاة، وإنشاء مساحات عامة، مع زيادة رقعة المساحات الخضراء التي ستشكل مجموعة من المواقع المترابطة.وتستمر الهيئة الملكية لمحافظة العلا مواصلة تحقيق الأهداف التي تسعى معها وفق "رؤية العلا" تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة، ومكان أفضل للمعيشة والعمل.وكانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية، بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي "صدر"، وكذلك حي "المحاش"، وذلك ضمن مع تعزيز ذلك بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا، التي يقدمها إستوديو العلا للتصميم ويقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.// انتهى //18:01ت م0164