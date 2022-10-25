الرياض 29 ربيع الأول1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأوضح دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف أن مبادرة مستقبل الاستثمار ترجمة واضحة لطموحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المنصة المثرية التي تتحدث بشكل عام عن رؤية المملكة 2030 وعن النظرة الاستشرافية وكيف يمكن أن يكون عليه المستقبل في المملكة ودول العالم للمساعدة في إحداث تقدم سريع في جميع البلدان والإسهام في تقديم الرخاء والرفاهية للمواطنين.جاء ذلك خلال مشاركته بكلمة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة مقدمًا شكره لسمو ولي العهد على ما يقدمه من دعم لباكستان، ولما قام به من مساعدات للأسر المنكوبة في كارثة الفيضانات، مفيدًا أن المملكة أول من قدمت الدعم ومدت جسور العون لإغاثة متضرري الفيضانات.وأكد أن على دول العالم في الوقت الحالي العمل بشكل تعاوني واستغلال المهارات والقدرات والأدوات والتقنية التي من شأنها أن تمكن العالم وتشكله بطريقة أكثر فائدة للإنسانية وتمكين الجميع من الاستفادة من المزايا الهائلة للتقنية.وقال شريف: " رأيت الكثير من الشباب والفتيات هنا في الرياض يعملون لمصلحة الإنسانية ومن أجل رخاء المجتمعات وسعادتها"، منوهًا بأهمية الاستفادة من المجالات التقنية وتسخيرها في التجارة الإلكترونية كون ذلك سيؤدي إلى تحقيق علاقات فعالة بين دول العالم وربط الأسواق لتحقيق عمليات بيع عادلة بالإضافة إلى استخدام التقنية الذكية في الأنظمة التعليمية.وتطرق إلى موضوع الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ واختلاف التوازن الطبيعي في الأنظمة مفيدًا أن هذه جميعًا مسؤولية الجميع، ويجب التركيز على الاستدامة والطاقة النظيفة كونهما الممكنين الرئيسين للاقتصاد الجديد.// انتهى //18:15ت م0169