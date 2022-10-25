جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، سبعة أفلام ستعرض ضمن إطار برنامج كنوز البحر الأحمر، إلى جانب ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية، بدعمٍ من مؤسسة المهرجان.يذكر أن إعداد برنامج كنوز البحر الأحمر يهدف إلى إحياء التراث السينمائي، من خلال مجموعة متنوّعة من أهم الأفلام التي شكّلت تاريخ السينما، وتركت أثرًا عميقًا عبر الأجيال.// انتهى //18:16ت م0170