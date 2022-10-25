الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي خلال , دعم مجلس الإدارة لرياضة الكرة الطائرة الشاطئية، مشيراً إلى أن دخول اللعبة الرسمي في دعم إستراتيجية الأندية سيحفز إدارات الأندية للاهتمام باللعبة واللاعبين والدخول في عالم التخصص والاحتراف.وأشار خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشواطىء بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس ورئيس لجنة الشواطىء محمد الفقيه والمدير التنفيذي نايف العبيد وأعضاء اللجنة , إلى أنه سيتحول حضور طائرة الشواطىء السعودية في المحافل الدولية من المشاركة إلى المنافسة.وتحدث رئيس لجنة الشواطىء محمد الفقيه بأن الطائرة الشاطئية ينتظرها مستقبل باهر بعد دخولها في دعم الإستراتيجية للأندية, وأنها تجد الدعم الكامل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، فهو حريص على نشر وتطور اللعبة.// انتهى //18:20ت م0171