الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر أن جائحة كورونا أدت إلى تغير في الكثير من الأولوايات والنظم العالمية بشكل عام.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "صراع الأجيال" ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة، مبينًا أن "مسك" قامت بدراسة حول القيادة بعد الجائحة، وأظهرت أن هناك نموذجًا قياديًا حدد خصائص قادة المستقبل من خلال 7 كفايات، أهمها: أن تكون قائدًا رئيسًا, وأن تكون مركزًا على رفاهية الإنسان.وبين أهمية الحوار لصناعة الأجيال لفتح آفاق أرحب لتطوير الأفكار والأساليب لتحقيق الهدف المشترك، وهي الرؤية التحويلة عن طريق الاختيار بين المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة للقيادة بناء على الموقف نفسه, مفيدًا أن كل مرحلة عمرية لها خصائصها ومنظورها وأساليبها, وهناك ثوابت: وهي الاحترام والتقدير والتفكير والتعلم والتخطيط الجيد للأمن المالي.// انتهى //18:30ت م0173