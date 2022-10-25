الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأعلنت هيئة الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية عن اختيار المملكة ضيف الشرف للدورة الحالية للمهرجان، التي تبدأ فعالياتها يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى 5 نوفمبر، بمشاركة 72 بلدًا من ضمنها 17 بلداً عربيًا و23 بلداً أفريقيًا.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف : " سعداء بحضور المملكة هذا العام في هذا المحفل السينمائي العريق بمشاركة كوكبة من صُناع الأفلام السعوديين، وعبر برنامج يعرف بالفرص والقدرات التي يمتلكها قطاع الأفلام السعودي ".من جانبها أوضحت المدير العام للمهرجان في دورته الحالية سنيا الشامخي أنه ستعرض 7 أفلام سعودية، إلى جانب تنظيم ندوة فكرية حول (دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي)، فضلاً عن حضور 20 ضيفاً سعوديًا ما بين مخرجين ومنتجين ونقاد، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت في وقتٍ سابق بمدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية للإعلان عن برنامج المهرجان.// انتهى //18:51ت م0175