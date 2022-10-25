رفحاء 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسنظمت هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الحدود الشمالية اليوم، فعالية اجتماعية علمية لرصد الكسوف الجزئي للشمس في قرية "زبالا" التاريخية -25 كم جنوب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الذي شهدته المملكة اليوم.وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور عايد الرحيلي أنه شارك في رصد الكسوف طلاب وطالبات من جامعة الحدود الشمالية وطلاب من جامعة الملك عبدالعزيز والمجتمع المحلي؛كما أقيمت قُبيل الرصد محاضرة علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة تضمنت التعريف بظاهرة الكسوف وطرق الرصد وتوعية الطلاب بأهمية عدم النظر المباشر للشمس، وشرح أنواع التلسكوبات والكاميرات المستخدمة في الرصد، وتوزيع نظارات "مرشحات ضوئية" شمسية خاصة على الحضور.وأشار إلى أن الكسوف المرصود بدأ عند الساعة 1:14:23 وذروته في الساعة 2:29:27 وانتهى الكسوف الجزئي الساعة 3:38:52 ،عصرًا بتوقيت مكة المكرمة ،وبنسبة 40٪ ،حيث شوهد الكسوف الجزئي للشمس في مناطق المملكة بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وحظيت المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصرًا، ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءا أُزيل منها.// انتهى //19:06ت م0179