الرباط 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال الدورة 3 للمناظرة الدولية للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، التي تعقدها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمشاركة ممثلي أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية متخصصة.وسيناقش المشاركون في هذه الدورة التي تستمر 3 أيام، مختلف الموضوعات المرتبطة بالتطور الذي تعرفه مخاطر هذه المواد الكيميائية، والتعرف على التقنيات والطرق المستعملة للحصول عليها، والوقوف على الآليات المعتمدة للكشف عن أي عمل مشبوه، وتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة المختصة.وخلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة، أشار المشاركون إلى خطورة التهديدات الكيميائية على أمن البلدان. بعد أن عاشت دول كثيرة العديد من الأحداث الإرهابية باستعمال المواد الكيميائية، مؤكدين أهمية السعي لإيجاد حلول استباقية لهذا النوع من التهديد الذي يستفيد من التكنولوجيا والوسائل الحديثة، ويسعى باستمرار إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل.// انتهى //19:12ت م0182