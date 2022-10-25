جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسرأَس معالي المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلَّم" الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لهذا العام ٢٠٢٢م، وذلك بمقر الجمعية.واستعرض الاجتماع في بداية اجتماعه تقرير الأنشطة والبرامج للنصف الأول من عام 2022م، مثمناً ما بُذِل من جهود وما تحقق من إنجازات خلال المدة الماضية.وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م، و تقرير أداء الجمعية النصفي .// انتهى //19:18ت م0183