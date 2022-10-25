الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي اليوم, استعداداته لمواجهة منتخب ألبانيا وديًا مساء غدٍ على إستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد, بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها تمرين المربعات، قبل أن يُقسَّم إلى مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.من جهة أخرى، استبعد المدير الفني إيرفي رينارد اللاعب فواز القرني من معسكر الأخضر؛ بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.// انتهى //19:29ت م0184