مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسافتتح رئيس جامعة أمِّ القُرى الدكتور معدي آل مذهب اليوم, ملتقى ومعرض كُليَّة التَّربية: "آفاق وتطلُّعات", بمشاركة إدارات التعليم في مكَّة المكرَّمة ومحافظتي جدة والطائف، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابديَّة .ويستعرض الملتقى الأبحاث العلميَّة والتَّجارب الابتكاريَّة في الميدان التَّربوي التي من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة التَّعليميَّة والتَّربويَّة, واستحداث برامج البكالوريوس العام الماضي، والعمل على تطوير وتحديث برامج الدِّراسات العُليا وفق المستجدات الحديثة بما يتوافق مع متطلَّبات سوق العمل .ويهدف الى استثمار نتائج الأبحاث والدِّراسات ذات الصِّلة بالعمليَّة التَّعليميَّة، وتنمية الكفاءات المهنيَّة في ضوء المستجدات الحديثة، وبناء وتعزيز مجتمعات مهنية تعليميَّة، إضافةً إلى استشراف الآفاق المستقبليَّة للتَّربية من منظور العاملين في الميدان التَّربوي .وناقش المشاركون في الملتقى خمس أوراق علميَّة تتعلق بالمقارنات المرجعيَّة في الأبحاث التربويَّة، واستراتيجيَّات تطوير البحث التَّربوي، والتَّعليم القائم على الكفايات ومتطلَّبات تحقيقها لمواكبة عصر اقتصاد المعرفة، وكذلك الرؤى الاستثماريَّة لدعم ريادة منظومة البحث التَّربوي والابتكار في الجامعات .// انتهى //19:40ت م0185