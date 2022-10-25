الرباط 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، بوزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة، حيث تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم البرامج المخطط تنفيذها في اليمن خلال المرحلة المقبلة، واتفقا على الانطلاق في تنفيذ عدد من برامج التعاون المشترك، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والعلوم والثقافة.وبالمناسبة أشار المسؤول اليمني إلى عدد من البرامج التي تحتاجها بلاده في الوقت الراهن، ومنها دعم بناء قدرات الشباب في مجال الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة باليمن فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالآثار والتعامل مع التراث، والعمل على الحفاظ على مكتبة محكمة عدن، التي تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات التاريخية.// انتهى //19:53ت م0188