نيويورك 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسوثّقت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة ما لا يقل عن 5,684 شخصا على طول مسارات الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021.ودعت المنظمة، في بيان صحفي اليوم، الدول في أوروبا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلات الهجرة، مشيرة إلى تزايد أعداد الوفيات التي شوهدت على الطرق عبر البحر المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة، وبهذا تكون المنظمة قد سجّلت أكثر من 29,000 حالة وفاة خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.وأفادت أن هذه الوفيات المستمرة هي تذكير آخر بأن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسارات القانونية والآمنة للهجرة.// انتهى //19:53ت م0189