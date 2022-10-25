أبها 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسناقش فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عددًا من الآليات لدعم مزارعي "البن" مع الجهات المعنية في المنطقة، وذلك من خلال دعم منتج وسلالات البن المحلية ذات الأصول الوراثية.وأشار مدير الفرع المهندس عبدالله بن حسن الويمني إلى إعداد خطة في هذا الإطار تشمل التكامل بين فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة وإدارة الزراعة بعسير ومحطة البذور والتقاوي والشتلات وعدد من مزارعي البن والمجتمع المحلي بالمنطقة، وذلك من خلال تثقيف المزارعين بالممارسات الصحيحة في زراعة شتلات البن وتجنب زراعة الشتلات المصابة بالآفات، إضافة إلى عقد ورش عمل لتبادل الخبرات والتعريف ببرامج الدعم الحكومية الخاصة بزراعة البن.وأضاف الويمني, أن محطة البذور والتقاوي والشتلات بأبها بدأت حصر وتوصيف أشجار البن في المنطقه ومعرفة خصائص سلالاتها وإمكانية الارتقاء بها وتصنيفها كأصناف مختلفة.// انتهى //19:57ت م0190