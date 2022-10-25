القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختتمت في القاهرة اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي نَظّمته الحكومة المصرية، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة نُخبة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.ودعا المؤتمر في جلسته الختامية إلى ضرورة تنمية الصادرات الصناعية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية، والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وطالب المؤتمر بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل جميع مرافق النقل بمصر.يُذكر أن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" شهد على مدى ثلاثة أيام انعقاد 19 جلسة عمل، شارك بها أكثر من 240 متحدثًا؛ لطرح أجندة حول السياسات الاقتصادية وخريطة المستقبل لقطاعات الاقتصاد بمصر.// انتهى //20:00ت م0191