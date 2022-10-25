الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسكشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2022، عن تجهيز منطقة للمشجعين في العاصمة الرياض، التي تتيح للجمهور الاستمتاع بأجواء الدورة وقضاء تجربة رياضية وترفيهية مميزة، حيث ستكون منطقة المشجعين جاهزة لاستقبال زوارها خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل.وتستقطب المنطقة زوارها يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل؛ للاستمتاع بكل ما يخص الفعاليات المصاحبة للألعاب السعودية، بالإضافة إلى منافسات 3 ألعاب رياضية أساسية ضمن الدورة، وهي كرة السلة 3x3 وكرة الطائرة الشاطئية والتسلق الرياضي، ويمكن عشاق الرياضة الاستمتاع بمشاهدة منافسات باقي الألعاب عبر 4 شاشات عملاقة تنقل المنافسات التي تقام في المواقع الأخرى على الهواء مباشرة.وتقع منطقة المشجعين في النخيل مول، على مساحة أكثر من 14 ألف قدم مكعب، وتستوعب أكثر من 3000 شخص، وتنقسم إلى 7 مناطق متصلة، تضم المنطقة الأولى منافسات كرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، فيما تخصص المنطقة الثانية للرعاة وشركاء النجاح للدورة، حيث توفر هذه المنطقة بعض الدورات التثقيفية، وتعرض مقاطع مرئية تعريفية للألعاب السعودية.وتنقسم المنطقة الثالثة إلى جزئين، يتضمن الجزء الأول منافسات رياضة التسلق الرياضي، والثاني يضم منطقة فعاليات الأطفال، حيث توفر العديد من الفعاليات المخصصة للأطفال التي تفتح لهم المجال لفهم الرياضات المختلفة والتعرف عن قرب على دورة الألعاب السعودية ومفهومها.وتنقسم المنطقة الرابعة إلى جزئين، أحدهما مخصص للاتحادات الرياضية ويضم أربع شاشات عملاقة لنقل منافسات الرياضات في المواقع الأخرى مباشرة، وعرض مقاطع فيديو تسلّط الضوء على الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب، فيما يخصص الجزء الثاني لمنطقة "الدي جي" الذي سيشعل حماس المشجعين والزوار.وخصصت المنطقة الخامسة لمنافسات كرة السلة 3x3 ضمن الألعاب السعودية، أما المنطقة السادسة فخصصت لمنطقة المطاعم والاستراحة، حيث تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة مختلف المأكولات والمشروبات مع باقة متنوعة من المطاعم الصحية وأشهر المطاعم، وتتميز المنطقة بإطلالتها على منطقة المشجعين والمنطقة السابعة التي تضم المنصة التي تتضمن العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية الحية طوال ساعات عمل منطقة المشجعين.وسيحظى زوار منطقة المشجعين لدورة الألعاب السعودية بتجربة رياضية وترفيهية لا تنسى، وفرصة فريدة للاحتفال بالنسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وذلك مقابل 20 ريالًا فقط خلال أيام الأسبوع، و70 ريالًا خلال يومي الخميس والجمعة، حيث ستقام حفلات موسيقية خلال عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //20:09ت م0193