الرباط 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.56 %، مسجلا 10.903,97 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.56 % ليستقر عند 873,32 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.54 % مسجلا 813,62 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 38,69 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 566,73 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:18ت م0194