الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره المقام حاليًا في البحرين، الذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، ويمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في دبي في المدة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في المدة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.وأدى أخضر الشاطئية اليوم تدريباته على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم، بقيادة مساعد المدرب البرازيلي تياغو سوزا، الذي عمد خلال التدريبات إلى تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer أُجريت في الخامس من أكتوبر المنصرم، وأسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات والبرازيل وإسبانيا.// انتهى //20:23ت م0196