لندن 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأعلنَ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أسماء عددًا من الوزراء في حكومته بعد أن كلَّفه الملك تشارلز الثالث في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة.وأكدَت رئاسة الوزراء البريطانية - في بيان اليوم- تعيين النائب دومنيك راب في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل, وتعيين سويلا برافرمان وزيرةً للداخلية.وأوضح البيان أنه تم الإبقاء على كل من جيريمي هنت وزيرًا للمالية، وجيمس كليفرلي وزيراً للخارجية، كما تم الإبقاء على بان والاس وزيراً للدفاع.// انتهى //21:38ت م0209