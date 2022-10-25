الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسشهد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، اختتام بطولة ملتقى الرماية التكتيكية للقطاعات الأمنية الرابعة على ميادين الرماية للمديرية العامة لحرس الحدود، التي أُقيمت ضمن برامج وأنشطة الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.وتضمّن الحفل الختامي للبطولة المنافسات النهائية للرماية على الصفائح، واستعراض مهارات الرماية التكتيكية وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، واستعراضًا من منسوبي القوة البرية الخاصة بحرس الحدود لمهارات الرماية التكتيكية ومهارات وأساليب الاقتحام وتطهير المباني والقتال بالأيدي ومهارات رماية الجهد العنيف والرماية على الأهداف المتحركة، بالإضافة إلى رماية القناصة.وحقق المركز الأول في مسابقة الدقة فريق الكلية الأمنية، والثاني فريق الأمن العام، والثالث فريق أمن المنشآت، والأول فردي اللاعب بندر الشمراني من الكلية الأمنية، والثاني فردي اللاعب علي الغامدي من الأمن العام، والثالث فردي اللاعب فهد المواش من الأمن العام.وفي مسابقة التكتيكي، حصد المركز الأول فريق أمن المنشآت، والثاني فريق الأمن العام، والثالث فريق الكلية الأمنية، والأول فردي اللاعب محمد شوكان من الأمن العام، والثاني فردي اللاعب عبدالعزيز الهوساوي من أمن المنشآت، والثالث فردي اللاعب خالد رجاء من الأمن العام.وفي مسابقة إسقاط الصحون، حقق المركز الأول فريق الأمن العام، والثاني فريق حرس الحدود، والثالث فريق أمن المنشآت، بينما حصل على درع التفوق العام قطاع الأمن العام.// انتهى //21:57ت م0211