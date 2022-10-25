الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسغادرَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين, والوفد المرافق له, الرياض اليوم.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.// انتهى //22:33ت م0217