تبوك 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب تبوك اليوم, لقاءً للتعريف بديوانية حوار التي أطلقها مع المجلس، بحضور رئيس مجلس شباب تبوك رهام الفرشوطي، وذلك بقاعة أمانة المنطقة للمؤتمرات.وأوضحت مشرفة الحوار مها قزان، أن أهداف الديوانية دعم فئة الشباب وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، ونشر ثقافة الحوار والتطوع بين أوساط الشباب والفتيات، ورفع مستوى الوعي لديهم حول ثقافة المسؤولية والمشاركة.وأكد مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة تبوك فايز البلوي أن المركز يُرسخ ثقافة الحوار وينشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة, ويحافظ على الوحدة الوطنية, وذلك عن طريق توفير البيئة الملائمة لنشر ثقافة الحوار داخل المجتمع، ومناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية, وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته, وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.وأضاف إلى أن الشباب عنصر فعال في بناء الوطن وتوفير أساسيات الحوار والتعايش والتسامح ومن أوليات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, معرباً عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لموافقته على إقامة مثل هذه اللقاءات، التي تؤكد دعم سموِّه قضايا وبرامجَ الشباب وأنشطة المركز، منوِّهاً بجهود مجلس الشباب واستضافتهم هذا اللقاء والبرامج الأخرى التي ينفِّذها المركز وتُعنى بشريحة الشباب .// انتهى //22:34ت م0218