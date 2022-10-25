الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم منافسات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب السعودية، على ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وفي أولى المباريات، تمكّن نادي أُحد من حسم تأهله إلى الدور النهائي للدورة بفوزه على فريق الفتح بنتيجة 89 - 73، بعد مباراة قوية من الفريقين، ولحق به فريق الاتحاد الذي حجز بطاقة عبوره للدور النهائي بعد تحقيق الفوز بنتيجة 63-55 على فريق الوحدة.وبهذه النتيجة يلتقي فريقا الفتح والوحدة في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما سيلتقي أُحد مع الاتحاد في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل على ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وانطلقت اليوم منافسات كرة قدم الصالات على ملاعب نادي النصر، والتي افتتحت بثلاث مباريات في الجولة لمنافسات السيدات، جمعت بين الهلال والهمة، وشعلة الشرقية واليمامة، والترجي والنصر، وفي المباراة الأولى تمكّنت لاعبات الهلال من حسم نقاط المباراة بفوز عريض بنتيجة 17-4 ليتصدروا المجموعة الأولى، فيما تصدر فريق اليمامة المجموعة الثانية بعد الفوز باللقاء الافتتاحي بنتيجة 12-0.ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية لمنافسات السيدات يوم الخميس المقبل، بثلاث مباريات تجمع بين الهمة والشباب، واليمامة والأهلي، والنصر وفليج، في صالة نادي النصر التي تستضيف مباريات دور المجموعات لمنافسات الرجال والسيدات، فيما تحتضن ملاعب جامعة الملك سعود مباريات الدور نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.وستفتتح منافسات الرجال يوم غدٍ بأربع مباريات، حيث يلتقي فريقا القادسية والرياض في المباراة الأولى، تليها مباراة العُلا والنصر، ثم مباراة العرض والأمجاد، وتختتم مباريات الجولة الأولى بمباراة الاتفاق والسر.وعلى صعيد متصل، أجريت اليوم، قرعة منافسات كرة اليد، والتي ستقام منافساتها في الأرينا في جامعة الملك سعود، ابتداءً من 27 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة 14 نادي هي: مضر، النور، الزلفي، الترجي، الأهلي، الروضة، القارة، الوحدة، الهدى، العدالة، الخويلدية، الخليج، الصفا، الهداية. و تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، وستقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.وتضم المجموعة الأولى فرق النور والوحدة والعدالة، وتضم المجموعة الثانية فرق الخليج والقارة والهدى، أما المجموعة الثالثة فتضم فرق مضر والزلفي والروضة وحراء، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق الصفا والترجي والأهلي والخويلدية. وستنطلق الجولة الأولى يوم الخميس 27 أكتوبر بثلاث لقاءات، تجمع المباراة الأولى بين الصفا والخويلدية، يليها مباراة النور والعدالة، وتختتم بلقاء الترجي والأهلي.يذكر أن منافسات دورة الألعاب السعودية ستستمر حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 45 لعبة رياضية تتضمن 5 رياضات بارالمبية، ويندرج تحتها 180 منافسة رياضية، وستكون الجماهير على موعد مع حفل افتتاح مبهر سيستضيفه ملعب الملك فهد الدولي مساء يوم 28 أكتوبر.// انتهى //22:35ت م0219