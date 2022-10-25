أبها 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في فرع الكلية التطبيقية برجال ألمع اليوم، الملتقى العلمي "التوجهات والتحديات الحالية في العلوم والفنون"، والذي تستمر أعماله على مدى يومين.وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في كلمة الافتتاح أن مما يميز هذا الملتقي هو مناقشة الطالبات في مشاريع وأبحاث التخرج وتسليط الضوء عليها، وإيجاد آليات الدعم المناسبة حتى يتحقق الهدف من هذه المشاريع وهذه الأبحاث وتجد طريقها إلى التطبيق وخدمة المجتمع.وأكد السلمي أن التقاء الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والممارسين وذوي الخبرة مع الطلاب والطالبات يصقل مهاراتهم ويوجه دراساتهم وأبحاثهم بشكل صحيح.من جانبها أوضحت رئيسة الملتقى العلمي عميدة كلية العلوم والآداب برجال ألمع ووكيلة فرع الكلية التطبيقية الدكتورة سهام آل حيدر أن الهدف من هذا الملتقى هو توفير المناخ الملائم للباحثين، وخلق فرص مناسبة لهم، وإتاحة المجال للمشاركين بالملتقى لنشر أعمالهم من خلال مجلة علمية معتمدة، وتقديم المساعدة والدعم العلمي للباحثين، وبناء نقطة لقاء ما بين الباحثين والجهات المحلية؛ وذلك لدعم التواصل والشراكات فيما بينهم.وحول المشاركات والملصقات البحثية والأوراق العلمية أوضحت آل حيدر أن عدد المشاركات من الطالبات في فئة Group poster بلغ 12 ملصقًا وكل مشاركة يقدمها خمس طالبات، فيما بلغ عدد الجلسات الرئيسة خمس جلسات رئيسة لمتحدثين رئيسين مقسمة على اليومين، وبلغ عدد جلسات المشاركين ١٧ جلسة مقسمة على اليومين، فيما بلغ عدد الحضور في اليوم الأول أكثر من 300.يذكر أن جلسات الملتقى تقام حضوريًّا وعن بُعد.//انتهى //23:09ت م0227