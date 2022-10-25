عام / أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
الباحة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
أوضحَت صحة الباحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها قدَّمت خدماتها لـ 21700 مستفيد، وذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 10500 مستفيد، فيما قدَّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11200 مستفيد, وبلغ عدد المنوَّمين 1660 مريضًا, كما تم إجراء 640 عمليةً جراحيةً خلال المدة نفسِها.
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23:14ت م
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