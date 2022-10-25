الباحة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأوضحَت صحة الباحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها قدَّمت خدماتها لـ 21700 مستفيد، وذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 10500 مستفيد، فيما قدَّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11200 مستفيد, وبلغ عدد المنوَّمين 1660 مريضًا, كما تم إجراء 640 عمليةً جراحيةً خلال المدة نفسِها.// انتهى //23:14ت م0228