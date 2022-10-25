جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستقام غداً في جدة فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الأيكيدو، والتي تنظمها اللجنة السعودية للأيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري بمشاركة 25 مدرباً.ويحاضر في الدورة الدكتور أسعد المدني مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للآيكيدو.وستكون أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الأيكيدو والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة ومهارات التواصل مع اللاعبين، وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن والسلامة، وطرق التدريب العملي بالإضافة إلى الجوانب النفسية والإدارية للعبة.وأوضح رئيس اللجنة السعودية للأيكيدو باسم زارع أن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة في هذا الموسم، بعد أن أقيمت الدورة الأولى في ينبع للرجال، وأقيمت الدورة الثانية في الرياض للسيدات، والدورة الثالثة في الرياض للرجال.وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة، مؤكداً أن اللجنة السعودية للأيكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، ونقل الخبرات والمعلومات، لكي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.// انتهى //23:16ت م0229