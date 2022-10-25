بريدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسحصلت جامعة القصيم ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة «التميز في الابتكار» بالشرق الأوسط من شركة «Anthology» العالمية، في مؤتمرها السنوي الذي أقيم في مدينة دبي تحت شعار «معًا.. Anthology Together Middle East 2022»، حيث‏ تُمنح هذه الجائزة العالمية للمؤسسات التعليمية المتميزة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مما أسهم في تطوير العملية التعليمية وحل معوقات تحقيق أهدافها.حيث تسلم الجائزة عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الأستاذ الدكتور سعد بن مبارك الدوسري، على هامش فعاليات المؤتمر الذي أقيم في الفترة من 18-19 اكتوبر 2022م بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قادة ونخبة من مسؤولي التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في جامعات الشرق الأوسط وعدد من الخبراء العالميين بالمجال.وجاء اختيار جامعة القصيم لنيل تلك الجائزة تقديرًا لما قدمته خلال عام (2022) من إسهامات وحلول ابتكارية مميزة لتطوير وتحديث نظام التعلم الإلكتروني لتحسين العملية التعليمية وحل معوقاتها، ومن بين تلك الإسهامات استحداث نظام (متابعة الإحصاءات وإصدار تقارير الفصول الافتراضية)؛ وتوظيف أدوات نظام إدارة التعلم عن بعد في تنفيذ برامج الإرشاد الأكاديمي للطلاب بكليات الجامعة، وإتاحة خدمات المكتبة الإلكترونية لمنسوبي الجامعة على نظام (Blackboard).كما عملت الجامعة على استحداث منصات إلكترونية لتقديم وإدارة الأنشطة الطلابية المتنوعة، بالإضافة إلى إنشاء قالب إلكتروني للدراسات العليا؛ واستحداث منصات إلكترونية للندوات والملتقيات التعلمية والمؤتمرات العلمية، وعقد مناقشات خطة البحث العلمي، ومناقشة الرسائل العلمية (الدكتوراة- الماجستير)، وإنشاء منصات تدريب عن بعد وتقديم خدمات (الدعم الفني) الحي المباشر للطلبة والأساتذة.// انتهى //23:23ت م0230