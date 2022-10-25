القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأقيمت مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم (2022 - 2023).وشهدت المباراة الأولى، فوز طلائع الجيش على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليرفع الطلائع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق سموحة مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن، فيما حصد سموحة نقطته الأولى في الدوري ليتواجد في المركز الثالث عشر.//انتهى//23:27ت م0232