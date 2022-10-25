نيويورك 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.12 نقطة، بما يعادل 1.07%, ليغلق عند 31836.74 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 246.51 نقطة أو 2.25%, ليغلق عند 11199.12 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 61.77 نقطة أو 1.63%, ليغلق عند 3859.11 نقطة.‏//انتهى//23:35ت م0233