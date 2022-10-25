الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسشهد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الأمانة ومؤسسة الخليج للاستثمار التي تتضمن العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.ووقع المذكرة، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خليفة بن سعيد العبري، فيما وقعها من جانب مؤسسة الخليج للاستثمار رئيسها التنفيذي إبراهيم بن علي القاضي، وذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لمجلس التعاون له اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.وأكد معالي الأمين العام لدول المجلس، أهمية استكمال تنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م بالرياض، حيث اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.وثمن دور مؤسسة الخليج للاستثمار في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإسهام في تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التعاون، مشيداً بأهمية الاتفاقية التي تُعد خطوة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لخدمة الاقتصاد الخليجي والعمل الخليجي المشترك.//انتهى//23:43ت م0237