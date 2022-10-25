الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسفاز رئيس الاتحاد العربي وغرب آسيا للكاراتية الدكتور إبراهيم القناص، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة بالتزكية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الدولية اليوم بمدينة قونيا التركية بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتية الأسباني أنطونيو أسبينوس.ورفع القناص خالص شكره وتقديره واعتزازه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكداً أن فوزه بالتزكية يجسد متانة التمثيل الرياضي السعودي وثقله على الصعيد الدولي، والثقة بمكانة الرياضة السعودية، وكفاءاتها البشرية، التي تحظى بدعم كبير واهتمام لافت من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتخطيط متقن من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.//انتهى//23:44ت م0238