واشنطن 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.وناقش الجانبان خلال اللقاء الأخطار التي تهدد الأمن العالمي، إلى جانب تأكيد التزام الولايات المتحدة بتوفير الموارد التي تحتاجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة مسؤوليتها في التحقق والمراقبة في إيران، فضلاً عن الالتزام بالعمل الجاري بين الوكالة والشركاء الثلاثيين لوكاوس.//انتهى//23:46ت م0239