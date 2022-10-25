داكار 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية السوداني علي صادق، على هامش مشاركتهما في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي في داكار.وجرى خلال اللقاء بحث التجهيزات والاستعدادات للمشاركة في القمة العربية بالجزائر التي تُعقد مطلع نوفمبر المقبل، وآخر التطورات في البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.//انتهى//00:04ت م0001