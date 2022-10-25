حائل 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن القهوة السعودية عنوان موفق لملتقى حاتم الطائي، مشيراً إلى أنها تعني الأصالة وتحكي قصة ارتباط بشموخ إنسان هذه الأرض، معبراً عن فخره باستضافة المنطقة لنخبة من الأدباء والمفكرين، متطلعاً إلى أن تكون حائل قبلة للأدباء والشعراء والمبدعين بمختلف المجالات، مشيداً بنادي حائل الأدبي وببرامجه وأنشطته.جاء ذلك خلال رعاية سموه بفندق ملينيوم حائل حفل افتتاح ملتقى حاتم الطائي الدولي في نسخته الخامسة تحت عنوان «القهوة السعودية .. موروث الماضي.. رمز الحاضر .. استثمار المستقبل».وتخلل الحفل عرض مرئي عن القهوة السعودية وارتباط السعوديين بها، وقصيدة شعرية وأوبريت، كما ألقى المشرف على الملتقى رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف المهيلب أشار فيها إلى أن الملتقى ومن خلال محاوره المتعددة، يُعبر عن القهوة السعودية كموروث للماضي ورمز للحاضر واستثمار للمستقبل، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الملتقى.وكرم سمو أمير المنطقة في ختام الحفل المشاركين والمسهمين في إقامة الملتقى، مطلعاً على جناح القهوة، ولوحات الفن التشكيلي.//انتهى//00:22ت م0004