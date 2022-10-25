الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:12ت م0005