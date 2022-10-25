سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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