سياسي / سمو ولي العهد يهنئ السيد ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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