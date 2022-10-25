الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنشر مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون دليلاً بعنوان "الاستعداد لمرحلة التقاعد"، وذلك ضمن حملة (زمانهم حاضر) التي تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.وذكر الدليل الذي يهدف إلى مساعدة المتقاعدين أو المقبلين على مرحلة التقاعد على التخطيط لمختلف مراحله المستقبلية, أن التقاعد ھو بداية للطريقٍ الجديد، والنافذة التي ينطلق منھا المتقاعد لنمط حياة مختلف، كما أنه فرصة لنقل خبراته للعالم، وتقديم خلاصة تجاربه السابقة، وخوض الجديد منها.وأوضح مجلس الصحة الخليجي أهمية التخطيط لمختلف مراحل الحياة لاسيما مرحلة التقاعد، مفيداً أن الدراسات تشير إلى أنه المتقاعد يحظى بوقت فراغ كبير, يحتم عليه فيها التخطيط اليومي كمشاركة الأوقات مع الأبناء, أو الانضمام إلى فرص التطوع، ووضع أهداف لتحقيق إنجازات جديدة، وتعزيز المحيط الاجتماعي، والاهتمام بالصحة.// انتهى //01:18ت م0007