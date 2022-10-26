جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسوصل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إلى جدة صباح اليوم، لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، و مدير شرطة جدة العميد سليمان الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس علي القرني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //02:02ت م0009