عام / سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تضم : الكامل ومركز هدى الشام بالجموم، وخليص، ومركز بني يزيد بالليث، وأضم، والعرضبات، وميسان، والطائف.
وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وتبدأ - بمشيئة الله تعالى- من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
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