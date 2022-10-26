جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تضم : الكامل ومركز هدى الشام بالجموم، وخليص، ومركز بني يزيد بالليث، وأضم، والعرضبات، وميسان، والطائف.وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وتبدأ - بمشيئة الله تعالى- من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //02:34ت م0010