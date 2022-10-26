جوهانسبرغ 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسبدأ وفدا الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي محادثات سلام، في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا الثلاثاء، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم لوقف النزاع المستمر منذ عامين في البلاد، على ما أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا.وقال فانسان ماغوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا في مؤتمر صحافي :"بدأت أمس محادثات السلام التي تم تنظيمها برعاية الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سلمي ودائم للنزاع المدمر في منطقة تيغراي وستنتهي في 30 أكتوبر".وأضاف أن جنوب أفريقيا تأمل أن تجري المحادثات بشكل بناء وتؤدي إلى نتائج إيجابية تحمل السلام .// انتهى //03:13ت م0011