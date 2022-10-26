المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحبا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظة خيبر.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد ومركز اليتمة ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //05:54ت م0015