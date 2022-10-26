ينبع 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسدشن المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع معوض الذبياني أمس معرض التجارب الكيميائية المتزامن مع فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء 2022، والذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بثانوية معاوية بن أبي سفيان، بحضور عدد من القيادات التعليمية بالإدارة.واشتمل المعرض الذي شاركت فيه مدارس المحافظة على تجارب كيميائية حية وصناعات كيميائية بسيطة أجراها الطلاب أمام الحضور، وأركان عن التلوث البيئي وكيفية التخلص منه، و تنمية التفكير العلمي والإبداعي، وتقوية الذاكرة، كما شاهد الحضور عرضًا لبعض التجارب البديلة والتي تخللها مناقشة الطلاب عن بعض المفاهيم العلمية.وذكر مشرف النشاط العلمي عدنان الأحمدي أن برنامج الأسبوع العربي للكيمياء يعد أحد برامج النشاط العلمي والذي ينفذ في جميع مدارس المحافظة خلال الفترة ٣/٢٩- ٤/٦ ١٤٤٤هـ، ويشارك به طلبة التعليم العام بجميع المراحل بهدف إبراز دور العلماء المسلمين في علم الكيمياء، و تنمية مهارات الطلبة العلمية التي تسهم في رفع نواتج التعلم، وإبراز جوانب الإبداع، و تنمية مهارات البحث العلمي و عرض البحوث والتجارب العلمية وإثراء الجانب المعرفي والمهارى لدى الطلبة في الموضوعات المتعلقة بعلم الكيمياء.وأضاف الأحمدي أن المعرض المقام يهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية لدى المحضرين والمعلمين والطلاب، وإثراء الميدان التربوي ونقل الخبرات التراكمية، وإبراز جهود المدارس للأعمال المقدمة والمتميزة، و تعزيز قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس بين المدارس من خلال إقامة مسابقات ومعارض، ودعم وتكريم أصحاب الجهود المميزة، وزيادة الوعي لدى الجميع.// انتهى //06:02ت م0016