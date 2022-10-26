واشنطن 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما في القضايا المهمة للأمن والازدهار العالمي، وشددا على قوة الروابط التي تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا.واتفق بايدن وسوناك خلال اتصال هاتفي اليوم حسب بيان للبيت الأبيض، على تعزيز التعاون المشترك، وتأمين موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.كما ناقشا التزامهما المشترك بدعم المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية الخاص بعلاقات الإقليم بالاتحاد بعد اتفاقية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأعرب الرئيس الأمريكي عن تهنئته لسوناك لتوليه منصبه الجديد.// انتهى //06:28ت م0019