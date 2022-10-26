الطائف 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنظم نادي الطائف الأدبي أمس الأمسية الثقافية الثامنة عشرة لضيوف الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 تضمنت معارضات شعرية وقصائد وطنية واجتماعية وقصائد المناجاة والمديح النبوي.وافتتح مدير الأمسية عبدالرحمن السليمان الأمسية الشعرية بأداء جميل عرّف بعدها بالشعراء المشاركين في الأمسية وهم الشاعر عبدالله بن سعد السفياني، والشاعر محمد الغامدي ، والشاعر المصري محمد آل داوود ، سلط فيها ضيوف الأمسية الضوء على عدد من قصائدهم ومشاركتهم الشعرية تنوعت ما بين القصائد الشعرية والوطنية والاجتماعية والمناجاة والمديح النبوي.ثم فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بتكريم الشعراء والتقاط الصور التذكارية معهم.// انتهى //06:31ت م0020