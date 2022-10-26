اقتصادي / ارتفاع مؤشر التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ 32 عامًا
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
كانبرا 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم ) في أستراليا بنسبة 1.8% في ربع سبتمبر 2022م و 7.3% سنويًا وهو أعلى مستوى للتضخم في أستراليا منذ العام 1990م.
وقال مكتب الإحصاءات في البيان إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع اسعار المساكن الجديدة (+3.7%) والمحروقات (+10.9%).
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