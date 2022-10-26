كانبرا 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم ) في أستراليا بنسبة 1.8% في ربع سبتمبر 2022م و 7.3% سنويًا وهو أعلى مستوى للتضخم في أستراليا منذ العام 1990م.وقال مكتب الإحصاءات في البيان إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع اسعار المساكن الجديدة (+3.7%) والمحروقات (+10.9%).// انتهى //06:36ت م0021