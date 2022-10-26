ينبع 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني بمكتبه بمقر الهيئة بينبع، رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.ورحب المهندس عبد الهادي الجهني برئيس وأعضاء غرفة ينبع وشكرهم على الزيارة، مؤكدا أهمية التعاون بين الهيئة الملكية وغرفة ينبع في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام.وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون والتواصل الفعال وتنمية وتطوير الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.ويأتي ذلك تأكيدا على دور كل من الهيئة الملكية بينبع وغرفة ينبع في مجال دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة المُناخ الملائم لنموه وتطويره وزيادة مساهمته في التنمية الوطنية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //07:02ت م0022