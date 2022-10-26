إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض أمس، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي عبّر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها للمتضررين من الفيضانات في باكستان.واهتمت باتفاق باكستان والصين على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية للمشاريع المرتبطة بالممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وتطرقت إلى تأكيد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه حرص باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا.وواكبت صحف إسلام آباد متابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث قتلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال تطورات أمنية في الضفة الغربية.وتناقلت صحف الأربعاء متفرقات منها تعيين ريشي سوناك رئيساً للحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، ومقتل وإصابة العشرات في بنغلادش بسبب الإعصار البحري الذي ضرب سواحل البلاد وسبب إلى جانب الخسائر البشرية أضرارا في الممتلكات والبنية التحتية.// انتهى //07:21ت م0024