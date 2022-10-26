المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنظم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ النسائي بمنطقة المدينة المنورة أمس، فعالية "هايكنج" لتعزيز ثقافة المشي بالتزامن مع شهر أكتوبر المخصص عالميًا للتوعية بسرطان الثدي بمشاركة نحو ٣٧ سيدة من محبي هذه الرياضة ونادي هايكنق المدينة تعرف المشاركين من خلالها على أبرز المعالم التاريخية في المنطقة.وتخللت الفعالية جلسة حوارية توعوية عن سرطان الثدي للتحفيز على الكشف المبكر ورفع مستوى الوعي وكيفية الوقاية منه بشكل عام، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بسرطان الثدي وأحدث الدراسات المتعلقة بالمرض.وأوضحت مشرفة الفريق سهام الصبحي بأن الهدف من مثل هذه الفعاليات مشاركة المجتمع وتعزيز السلوك الصحي المرتبط بالمشي والحرص على‭ ‬توعية‭ ‬السيدات ‬بأخطار مرض‭ ‬السرطان ‬وكيفية ‬مكافحته ونشر‭ ‬ثقافة ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬والمبكر.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬يذكر بأن فريق السلام السعودي فريق تطوعي تحت مظلة جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعتمد من وزارة الداخلية، يعمل على البحث والإنقاذ ومساندة الجهات المختصة في حالة الطوارئ و السيول والكوارث الطبيعية وإنقاذ الأرواح ومساعدة المفقودين وحماية الممتلكات، وتقديم الخدمات الإسعافية الميدانية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج و العمره،ومساندة الجهات الرسمية في مجال السلامة الوقائية، وتأهيل وتدريب المتطوعين على فرضيات مختلفة لرفع الكفاءة في التعامل مع الحالات على أرض الواقع .// انتهى //07:25ت م0025